Enel da a conocer las 10 comunas que sufrirán corte de luz este martes 26 - Chilevisión

La empresa informó la interrupción del servicio producto de trabajos que se realizarán este martes en la capital.

Enel, una de las empresas encargadas de la distribución de electricidad en Santiago, anunció cortes de luz programados para este martes 26.

La interrupción del suministro de energía será por trabajos que llevará a cabo la compañía en distintos sectores de la capital.

En total, las comunas afectadas son 10: San Ramón, La Florida, La Cisterna, Maipú, Santiago, Quinta Normal, Las Condes, Recoleta, Vitacura y Huechuraba.

Corte de luz en Santiago este martes 26 de agosto: Revisa sectores y horarios

San Ramón. Martes 26 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida. Martes 26 de agosto desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

La Cisterna. Martes 26 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú. Martes 26 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú. Martes 26 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago/Quinta Normal. Martes 26 de agosto desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

Las Condes. Martes 26 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Recoleta. Martes 26 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura. Martes 26 de agosto desde las 11:30 hasta las 12:30 horas (figura izquierda abajo) y desde las 11:00 hasta las 17:00 horas (figura derecha arriba).

Las Condes. Martes 26 de agosto desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Vitacura. Martes 26 de agosto desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Vitacura. Martes 26 de agosto desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.