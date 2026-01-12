Enel anuncia cortes de luz para seis comunas de la Región Metropolitana este martes 13 de enero - Chilevisión

La compañía realizará trabajos programados en las comunas afectadas.

ENEL, empresa responsable del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que este martes 13 de enero habrá cortes de luz en seis comunas de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la compañía, la interrupción del servicio es a causa de trabajos programados.

En esa línea, detallaron que las comunas afectadas serán Conchalí, Estación Central, Ñuñoa, Maipú, La Cisterna y San Ramón, con cortes de energía que se prolongarán por varias horas.

Anuncian cortes de luz para varias comunas de la Región Metropolitana

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.