Enel anuncia cortes de luz en seis comunas de Santiago para este viernes 16 de enero - Chilevisión

Los cortes del suministro se deberán a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

Enel anunció que para este viernes 16 de enero habrá una serie de cortes de luz para distintos puntos de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, estos cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en los sectores afectados.

La interrumpción del servicio eléctrico afectará a seis comunas, las cuales son: Quilicura, Lo Prado, Maipú, La Florida, Macul y Las Condes.

Todos los cortes anunciados por Enel para este viernes 16 de enero

Quilicura: Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas.

Lo Prado: Desde las 11:00 hasta 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.