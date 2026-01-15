 Enel anuncia cortes de luz en seis comunas de Santiago para este viernes 16 de enero - Chilevisión
"Pensaba que la iban a matar": Julia Chuñil presentó dos denuncias por VIF contra uno de sus hijos antes de desaparecer Asfixia por estrangulamiento: Así habría muerto Julia Chuñil según Fiscalía ¿Se inaugurará a tiempo la Línea 7 del Metro? Desperfecto de tuneladora causaría retraso de obras Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío? Fiscalía indica que asesinato de Julia Chuñil es el tercero que se comete en su propia casa
15/01/2026 17:33

Enel anuncia cortes de luz en seis comunas de Santiago para este viernes 16 de enero

Los cortes del suministro se deberán a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

Enel anunció que para este viernes 16 de enero habrá una serie de cortes de luz para distintos puntos de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, estos cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en los sectores afectados.

La interrumpción del servicio eléctrico afectará a seis comunas, las cuales son: Quilicura, Lo Prado, Maipú, La Florida, Macul y Las Condes. 

Todos los cortes anunciados por Enel para este viernes 16 de enero

  • Quilicura: Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas.

  • Lo Prado: Desde las 11:00 hasta 17:00 horas.

  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. 

