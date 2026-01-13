Enel anuncia cortes de luz en seis comunas de Santiago para este miércoles 14 de enero - Chilevisión

Los cortes del suministro se deberán a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

Enel anunció que para este miércoles 14 de enero habrá una serie de cortes de luz programados para distintos puntos de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, estos cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en los sectores afectados.

La interrumpción del servicio eléctrico afectará a siete puntos de seis comunas: Santiago, Maipú, La Granja, San Miguel, Ñuñoa y Providencia.

Todos los cortes anunciados por Enel para este miércoles 14 de enero

Santiago: Desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.