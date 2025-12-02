 Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Auto de Junior Playboy se incendió: ¿Cuáles son los riesgos de modificar vehículos sin la debida expertiz? Regresan los fuegos artificiales de Año Nuevo a la Torre Entel: Incluirá innovador show de drones Pescadores de Chiloé se hicieron virales por rescatar a tiburón: “Él puso de su parte” Refuerzan patrullajes en la frontera: Gobierno dice que flujo “es completamente normal” Cae presunto autor del homicidio de Hugo Dark, guardia de la Blondie
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/12/2025 17:49

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

ENEL, la empresa responsable de la distribución de electricidad en la zona central del país, anunció que este miércoles 3 de diciembre habrá cortes de luz en sectores de seis comunas de Santiago.

Las interrupciones se enmarcan en los trabajos programados de la compañía con el fin de mejorar la calidad del servicio.

En total, las comunas afectadas son seis y corresponden a Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

  • Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

  • Providencia: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar la paliza en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

02/12/2025

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Influencer transmitió en vivo su propio accidente de tránsito: Video es viral

El popular creador de contenido se vio involucrado en un siniestro con otros dos automóviles más. Su comportamiento generó repudio en redes.

02/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

02/12/2025