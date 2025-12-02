Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre - Chilevisión

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

ENEL, la empresa responsable de la distribución de electricidad en la zona central del país, anunció que este miércoles 3 de diciembre habrá cortes de luz en sectores de seis comunas de Santiago.

Las interrupciones se enmarcan en los trabajos programados de la compañía con el fin de mejorar la calidad del servicio.

En total, las comunas afectadas son seis y corresponden a Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Providencia: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.