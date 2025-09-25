Enel anuncia corte de luz para 9 comunas de Santiago el viernes 26: Cerrillos, la más afectada - Chilevisión

La compañía informó la interrupción del suministro a causa de trabajos programados.

Enel, la empresa encargada del suministro eléctrico en Santiago, anunció que habrá corte de luz durante este viernes 26 de septiembre.

Estas interrupciones programadas por la compañía tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio.

La comuna más afectada con diferencia es Cerrillos, con cinco cortes en total. Después, aparecen Vitacura, Las Condes, La Florida, San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, Maipú y Quinta Normal.

Corte de luz para nueve comunas de Santiago este viernes 26: Revisa áreas afectadas y horarios

Vitacura. Viernes 26 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura. Viernes 26 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes. Viernes 26 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes. Viernes 26 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Florida. Viernes 26 de septiembre desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.

San Ramón. Viernes 26 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna. Viernes 26 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Espejo Viernes 26 de septiembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Maipú. Viernes 26 de septiembre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Maipú. Viernes 26 de septiembre desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal. Viernes 26 de septiembre desde las 09:00 hasta las 11:00 horas.

Quinta Normal. Viernes 26 de septiembre desde las 12:00 hasta las 14:00 horas.