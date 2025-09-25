 Enel anuncia corte de luz para 9 comunas de Santiago el viernes 26: Cerrillos, la más afectada - Chilevisión
Minuto a minuto
$10 mil es el costo: Denuncian venta ilegal de horas médicas por redes sociales ¿Qué pasa con Millaray Huichalaf? Machi imputada por dos muertes no se presentó a audiencia Medidas de seguridad en el Metro: Puertas para los andenes estarán lista recién en 2028 Polémica en edificio quemado en Santiago: Vecinos acusan que siguen pagando gastos comunes Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 18:36

Enel anuncia corte de luz para 9 comunas de Santiago el viernes 26: Cerrillos, la más afectada

La compañía informó la interrupción del suministro a causa de trabajos programados.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada del suministro eléctrico en Santiago, anunció que habrá corte de luz durante este viernes 26 de septiembre. 

Estas interrupciones programadas por la compañía tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio.

La comuna más afectada con diferencia es Cerrillos, con cinco cortes en total. Después, aparecen Vitacura, Las Condes, La Florida, San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, Maipú y Quinta Normal.

Corte de luz para nueve comunas de Santiago este viernes 26: Revisa áreas afectadas y horarios

  • Vitacura. Viernes 26 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Vitacura. Viernes 26 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Las Condes. Viernes 26 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Las Condes. Viernes 26 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • La Florida. Viernes 26 de septiembre desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.

  • San Ramón. Viernes 26 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Cisterna. Viernes 26 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Espejo Viernes 26 de septiembre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

  • Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

  • Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

  • Maipú. Viernes 26 de septiembre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

  • Maipú. Viernes 26 de septiembre desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

  • Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Cerrillos. Viernes 26 de septiembre desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.

  • Quinta Normal. Viernes 26 de septiembre desde las 09:00 hasta las 11:00 horas.

  • Quinta Normal. Viernes 26 de septiembre desde las 12:00 hasta las 14:00 horas.

  • Maipú. Viernes 26 de septiembre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025