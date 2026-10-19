Enel anuncia corte de luz para 9 comunas de Santiago durante las próximas horas

Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.

Enel informó que nueve comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este martes 20 de octubre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Huechuraba, Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel, Cerrillos, Maipú, La Florida, Macul y Providencia con horarios que podrían extenderse por hasta 8 horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.





Revisa el mapa de los sectores afectados

Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas.

Cerrillos: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Macul: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Providencia: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.