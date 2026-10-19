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Enel anuncia corte de luz para 9 comunas de Santiago durante las próximas horas

Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que nueve comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este martes 20 de octubre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Huechuraba, Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel, Cerrillos, Maipú, La Florida, Macul y Providencia con horarios que podrían extenderse por hasta 8 horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.

Revisa el mapa de los sectores afectados

  • Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
  • Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas.
  • Cerrillos: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
  • Macul: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
  • Macul: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Providencia: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas
  • Providencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

 

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