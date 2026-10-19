“Si caigo yo…”: Camilo Huerta vivió su día de furia en tribunales y arremetió contra Fiscalía

El exchico reality es investigado por la Operación Imperio Ámsterdam y se cambiaron sus medidas cautelares a firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros imputados en el caso.

Este lunes, Camilo Huerta llegó al Centro de Justicia para una audiencia de revisión de medidas cautelares en el marco de la investigación por la Operación Imperio Ámsterdam.

Al respecto, el exchico reality ya no estará recluido en su residencia, puesto que se levantó el arresto domiciliario total.





¿Cuáles son las nuevas medidas cautelares de Camilo Huerta?

Camilo quedó con régimen de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros imputados en el mismo caso.

A la salida del tribunal, el exchico reality vivió su día de furia y señaló: “Estoy disconforme, lamentablemente, con la justicia, con la fiscalía, con todo esto”.

En esa misma línea, agregó: “Yo soy el rostro de esta investigación, yo soy el personaje de esto; entonces, si caigo yo un poquito, esto se le cae todo a la Fiscalía. Es un poco eso”.

“Es super rudo. Todo esto tiene consecuencias irreversibles; ninguna resolución posterior, como la que tuve hoy día, me quita los 60-70 días que llevo ya detenido en mi casa con arresto domiciliario total, creo que injustificado, totalmente abusivo, desproporcionado”, arremetió Camilo.

El exchico reality aseguró que su defensa había llegado a un acuerdo con Fiscalía para tener firma trimestral, pero el fiscal de la causa se habría opuesto: “Al final, si se le cae la figura a Camilo Huerta, se va cayendo un poquito todo esto”, aseguró.

Respecto del cambio en sus medidas cautelares, evidentemente molesto, Huerta expuso: “Ni siquiera debería tener alguna cautelar, si ese es el gran problema, yo estaba en Estados Unidos, estaba haciendo mi vida normal, trabajo de esto (…) Hoy día todo esto me limita demasiado, me limita el trabajo”.

“La persecución que tiene la Fiscalía hacia mí, que es impresionante”, concluyó.