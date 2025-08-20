 Estas son las 13 comunas de Santiago que sufrirán cortes de agua este jueves 21 - Chilevisión
20/08/2025 16:45

Enel da a conocer las 13 comunas de Santiago afectadas por corte de luz el jueves 21

La compañía se desplegará para realizar trabajos en terreno este jueves 21 de agosto.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la compañía encargada de la distribución de suministro eléctrico en gran parte de Santiago, informó que este jueves 21 habrá corte de luz.

Recordemos que cada día la empresa lleva a cabo trabajos en distintas partes de la capital, siempre buscando mejorar la calidad del servicio que ofrecen.

En la jornada de jueves, los cortes de energía se desarrollarán en 13 comunas: Colina, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Huechuraba, Recoleta, Pudahuel, Lo Prado, Providencia, Ñuñoa, Macul, Estación Central y La Granja.

Cortes de luz en Santiago este jueves 21 de agosto: Revisa sectores y horarios 

  • Colina. Jueves 21 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Barnechea. Jueves 21 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes. Jueves 21 de agosto desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

  • Las Condes. Jueves 21 de agosto desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

  • Vitacura. Jueves 21 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes. Jueves 21 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Huechuraba. Jueves 21 de agosto desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.

  • Recoleta. Jueves 21 de agosto desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Pudahuel. Jueves 21 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Pudahuel. Jueves 21 de agosto desde la 01:00 hasta las 06:00 horas.

  • Lo Prado. Jueves 21 de agosto desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Providencia. Jueves 21 de agosto desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Providencia. Jueves 21 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes. Jueves 21 de agosto desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

  • Ñuñoa. Jueves 21 de agosto desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • Macul. Jueves 21 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Estación Central. Jueves 21 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú. Jueves 21 de agosto desde las 09:00 hasta las 20:00 horas.

  • La Granja. Jueves 21 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

