Enel alerta por corte de luz en 10 comunas de Santiago este martes 19 de agosto - Chilevisión

La empresa llevará a cabo trabajos en terreno este martes 19 de agosto.
Enel, compañía encargada del suministro eléctrico en gran parte de la región Metropolitana, anunció que este martes 19 habrá corte de luz.
Periódicamente, la empresa lleva a cabo trabajos en distintos sectores con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.
Este martes, las comunas afectadas serán Quilicura, Cerro Navia, Cerrillos, Maipú, Huechuraba, La Florida, Peñalolén, Ñuñoa, Las Condes y Colina.
Corte de luz en la región Metropolitana este martes 19 de agosto: Revisa sectores y horarios
- Quilicura. Martes 19 de agosto desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Cerro Navia. Martes 19 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Cerrillos. Martes 19 de agosto desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- Maipú. Martes 19 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Huecharaba. Martes 19 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Florida. Martes 19 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- La Florida. Martes 19 de agosto desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.
- Peñalolén. Martes 19 de agosto desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- Ñuñoa. Martes 19 de agosto desde las 14:30 hasta las 17:00 horas.
- Ñuñoa. Martes 19 de agosto desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.
- Ñuñoa. Martes 19 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Las Condes. Martes 19 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Las Condes. Martes 19 de agosto desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.
- Las Condes. Martes 19 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Las Condes. Martes 19 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Las Condes. Martes 19 de agosto desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.
- Colina. Martes 19 de agosto desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.