Dinero se suma a la pensión mensualmente: Consulta acá si puedes acceder al Beneficio por Años Cotizados - Chilevisión

Este beneficio no requiere postulación Y se entrega de forma automática a quienes cumplan con los requisitos.

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte mensual adicional en Unidades de Fomento (UF) que se entrega a las personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros, hasta el 31 de julio de 2025.

Para recibirlo, las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados y los hombres 240 meses cotizados, con un máximo de 300 meses (continuos o discontinuos).

El monto corresponde a 0,1 UF mensual por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones. Este beneficio se suma directamente a la pensión que ya reciben.

Cabe señalar que este aporte no requiere postulación y se entregará de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Quienes pueden recibir este beneficio

Personas pensionadas de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro (Decreto N° 3.500), que tengan 65 años o más y hayan cotizado : Mujeres: al menos 120 meses (10 años). Hombres: al menos 240 meses (20 años).

en una AFP o compañía de seguro (Decreto N° 3.500), que tengan y :

En ambos casos, se considerarán como máximo 25 años de cotizaciones.

Importante: para las mujeres que se pensionen desde 2028, el requisito mínimo de años cotizados irá aumentando de forma gradual, y desde 2035 deberán tener al menos 15 años cotizados.

Cuándo se comeinza a pagar este beneficio

El pago de este beneficio comenzará en enero de 2026 para todas las personas que ya estén pensionadas y tengan 65 años o más, siempre que cumplan los requisitos.

Si alguien se pensiona después de esa fecha, recibirá el beneficio junto con su pensión. En el caso de quienes ya estén pensionadas o pensionados, pero aún no tengan 65 años, comenzarán a recibir el pago cuando alcancen esa edad.