Días libres por Acuerdo de Unión Civil: Cómo pedirlos y cuántos corresponden

Los solicitantes, legalmente, pueden tener varios días de permiso para ausentarse del trabajo para celebrar el hito de la comunión. Conoce todos los detalles.

La Dirección del Trabajo tiene contemplados días libres para las personas que contraigan Acuerdo de Unión Civil en Chile, pudiendo solicitarse de manera rápida y expedita.

La entidad estipula el otorgamiento de permisos especiales en casos específicos, como el compromiso de una pareja por AUC. Además, legalmente, los trabajadores podrán ausentarse de sus labores los días exigidos, conservando su pago.





Cómo pedir los días libres por contraer Acuerdo de Unión Civil

Para que las personas que quieren tener días libres por el AUC, será necesario dar aviso a la jefatura o empleador con 30 días de anticipación a través de un escrito.

Adicionalmente, treinta días después del retorno por el descanso solicitado, el trabajador deberá consignar el certificado de acuerdo de unión civil que emite el Servicio de Registro Civil.

Cuánto días libres tiene el trabajador tras contraer Acuerdo de Unión Civil

De acuerdo a lo establecido, el trabajador que contraiga AUC tendrá derecho a tener hasta cinco días hábiles continuos de permiso, los que serán pagados por el empleador.

Por otro lado, según la conveniencia del solicitante, el beneficio se puede utilizar tanto los días previos como posteriores a la celebración.