Desde el 25 de octubre: Así cambiará el cobro de IVA en ventas por apps internacionales - Chilevisión

La normativa si bien incluirá un cobro adicional del 19% de impuesto, promete agilizar los tiempos de envío.

A partir del 25 de octubre de 2025 entrará en vigencia el nuevo IVA para compras online internacionales de hasta US$500 (cerca de $480 mil), lo que pondrá fin a la exención tributaria de la que gozaban plataformas como AliExpress, Shein, Temu y Amazon.

La medida, contemplada en la Ley de Cumplimiento Tributario 2024, elimina el beneficio que permitía importar artículos de menos de US$41 (alrededor de $39 mil) sin pagar impuestos.

Según el Gobierno, la iniciativa busca reducir la evasión fiscal, equiparar las condiciones con el comercio nacional y simplificar los trámites aduaneros.

¿Cómo afecta a los consumidores?

Según explicó el Servicio de Impuestos Internos (SII), el cobro del impuesto será automático siempre y cuando la plataforma extranjera esté inscrita en el sitio web del SII.

El impacto principal será un aumento en el valor final de los productos importados, ya que el IVA del 19% se aplicará directamente en el momento de la compra.

Por ejemplo, un artículo que actualmente cuesta US$30 (cerca de $28.800) en AliExpress pasará a valer aproximadamente US$35,7 (casi $34.400) con la nueva normativa.

Por otro lado, esta iniciativa también traerá beneficios, y es que la compra podrá ser recibida en menor plazo, debido a que el consumidor no deberá realizar ningún trámite de pago adicional.

Puedes revisar el listado de las compañías inscritas en el Servicio esta disponible en este enlace y conocer las que aún no han hecho el trámite haciendo clic aquí.