 Desde el 25 de octubre: Así cambiará el cobro de IVA en ventas por apps internacionales - Chilevisión
Minuto a minuto
“Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes Incendio forestal en Monte Patria: Hay tres viviendas afectadas y se mantiene alerta roja Conductor ebrio provocó fatal accidente en Villa Alemana: Hay 4 víctimas fatales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/10/2025 16:58

Desde el 25 de octubre: Así cambiará el cobro de IVA en ventas por apps internacionales

La normativa si bien incluirá un cobro adicional del 19% de impuesto, promete agilizar los tiempos de envío.

Publicado por Gabriela Valdés

A partir del 25 de octubre de 2025 entrará en vigencia el nuevo IVA para compras online internacionales de hasta US$500 (cerca de $480 mil), lo que pondrá fin a la exención tributaria de la que gozaban plataformas como AliExpress, Shein, Temu y Amazon.

La medida, contemplada en la Ley de Cumplimiento Tributario 2024, elimina el beneficio que permitía importar artículos de menos de US$41 (alrededor de $39 mil) sin pagar impuestos.

Según el Gobierno, la iniciativa busca reducir la evasión fiscal, equiparar las condiciones con el comercio nacional y simplificar los trámites aduaneros.

¿Cómo afecta a los consumidores?

Según explicó el Servicio de Impuestos Internos (SII), el cobro del impuesto será automático siempre y cuando la plataforma extranjera esté inscrita en el sitio web del SII.

El impacto principal será un aumento en el valor final de los productos importados, ya que el IVA del 19% se aplicará directamente en el momento de la compra.

Por ejemplo, un artículo que actualmente cuesta US$30 (cerca de $28.800) en AliExpress pasará a valer aproximadamente US$35,7 (casi $34.400) con la nueva normativa.

Por otro lado, esta iniciativa también traerá beneficios, y es que la compra podrá ser recibida en menor plazo, debido a que el consumidor no deberá realizar ningún trámite de pago adicional. 

Puedes revisar el listado de las compañías inscritas en el Servicio esta disponible en este enlace y conocer las que aún no han hecho el trámite haciendo clic aquí.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Postulaciones al Subsidio de Arriendo inician este martes: Revisa los requisitos

Lo último

Lo más visto

“Lo que siempre soñé”: Vanesa Borghi reveló importante noticia familiar

La modelo anunció su embarazo a través de una sesión fotográfica, semanas después de haber revelado que se comprometió en matrimonio con Garcés, quien es padre de su primer hijo, Teo.

05/10/2025

“Me da vergüenza salir a la calle”: Mariela Montero acusó extorsión con fotos íntimas tras robo

La modelo se encontraba en la calle cuando una persona vestida como repartidor de comida condujo su motocicleta en dirección opuesta y le robó su teléfono.

05/10/2025

“Aún con 14 kilos extra”: Euge Lemos sacó aplausos tras blog que muestra su día 5 de postparto

La influencer de moda recibió mensajes relacionados a sus próximos looks ahora que se convirtió en madre de Alegra y ella contestó con un blog que fue ampliamente elogiado por sus seguidoras.

05/10/2025

VIDEO | Claudio Michaux sufrió impactante accidente en moto en plena carretera

El momento exacto del accidente quedó registrado gracias a un motociclista que iba detrás del comediante.

05/10/2025