Quedan pocos días: La fecha exacta en que deberás pagar IVA por compras en sitios como Temu y Shein - Chilevisión

16/09/2025 17:53

Quedan pocos días: La fecha exacta en que deberás pagar IVA por compras en sitios como Temu y Shein

Quedan semanas para que se implemente el fin de la exención del IVA a compras en el extranjero. Una normativa que, si bien, incluirá un cobro adicional del 19% de impuesto, agilizará los tiempos de envío.

Publicado por CHV Noticias

Durante el mes de octubre comenzará a regir el fin de la exención del IVA a las importaciones por debajo de los US$41 ($39 mil chilenos), nueva normativa dispuesta en la Ley de Cumplimiento Tributario.

Debido esto, a partir del próximo 25 de octubre, todos los productos que sean importados desde el extranjero -incluyendo compras en sitios como Shein, Amazon, Temu o Aliexpress- deberán pagar un impuesto de 19%. 

De esta forma, el impuesto comenzará a ser cobrado automáticamente en aquellas compras internacionales hasta los 500 dólares (cerca de los $476.000 chilenos).

Cómo será el fin de la exención del IVA

Según explicó el Servicio de Impuestos Internos (SII), el cobro del impuesto será automático siempre y cuando la plataforma extranjera esté inscrita en el sitio web del SII.

De estar inscrita la empresa, el cobro se hará al momento de realizar la transacción y el cliente quedará liberado de pagar otras tasas aduaneras. Es por esto mismo que el envío de los productos se agilizará.

Por otro lado, de no estar inscritas en el SII, el IVA y otros aranceles deberán ser cancelados por el comprador cuando el producto haga ingreso al país, lo que encarecerá y ralentizará el proceso.

Puedes revisar el listado de las compañías inscritas en el Servicio está disponible en este enlace y conocer las que aún no han hecho el trámite haciendo clic aquí.

