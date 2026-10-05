Dentro de pocos meses: Cuándo será la nueva actualización del sueldo mínimo en Chile

El ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 años es actualmente de $553.553. Dicho monto tendrá un aumento en los próximos 4 meses.

Fue a contar del 1 de mayo cuando comenzó a regir el nuevo ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 años, que llegó a los $553.553.

Desde el Gobierno argumentaron que el reajuste buscó compensar la inflación acumulada entre enero y abril de este 2026 sin afectar el mercado laboral.

La cifra representó un aumento de $14.553 respecto del monto anterior y fue aprobada por el Senado con 35 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Cuándo será el próximo reajuste del sueldo mínimo Como novedad, aquel proyecto también considera una nueva actualización del monto que se realizará el próximo 1 de enero de 2027 para todos los trabajadores de entre 18 y 65 años, quienes verán corregido su sueldo de forma automática según el IPC. El valor deberá ser establecido mediante un decreto supremo del Ministerio de Hacienda, suscrito también por el ministro del Trabajo y Previsión Social, a más tardar el 15 de enero de 2027. El monto del documento será calculado a partir de las cifras que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registre entre mayo y diciembre del año en curso.

