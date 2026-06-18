Sueldo mínimo ya tiene nueva cifra: Cuándo se aplicará y cómo será el próximo reajuste

La iniciativa quedó lista para convertirse en ley tras su aprobación en el Senado y considera un nuevo aumento para los trabajadores, además de una actualización automática para comienzos de 2027.

Este martes fue aprobado por el Senado el proyecto que reajusta el salario mínimo, aumentando la cifra actual de $539.000 en un monto equivalente al 2,7%.

Esta iniciativa, que fue despachada por el Senado y está lista para convertirse en ley, contempla una nueva actualización económica del salario mínimo para inicios del próximo año.

Cuánto es el nuevo salario mínimo y desde cuándo se aplica

Desde el Gobierno argumentaron que este reajuste busca compensar la inflación acumulada entre enero y abril de este 2026 sin afectar el mercado laboral, por lo que el salario mínimo subirá a $553.553 bruto .

La cifra presenta un aumento de $14.553 respecto del monto vigente y se aplicará de forma retroactiva a contar del 1 de mayo de este año.

La medida fue aprobada por el Senado con 35 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, manteniendo el texto previamente visado por la Cámara.





Cuándo será el próximo reajuste del sueldo mínimo

Además del aumento del salario mínimo, esta legislación también considera una actualización del monto el 1 de enero de 2027 para todos los trabajadores de entre 18 y 65 años, quienes verán corregido su sueldo de forma automática según el IPC.

Esto se sacará a partir de las cifras que registre entre mayo y diciembre de este año el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).