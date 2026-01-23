Informan que habrá cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana el fin de semana - Chilevisión

El sábado 24, las comunas afectadas serán Providencia, Independencia y San Miguel. El domingo 25, en tanto, serán Lo Barnechea, Lo Prado, Estación Central y Pedro Aguirre Cerda.

Enel, una de las empresas responsables del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá cortes de luz en distintos sectores de Santiago.

A través de su plataforma, la compañía anunció que las interrupciones se deben a trabajos programados, es decir, labores y mantenciones en la red eléctrica.

El sábado 24, las comunas afectadas serán Providencia, Independencia y San Miguel. El domingo 25, en tanto, serán Lo Barnechea, Lo Prado, Estación Central y Pedro Aguirre Cerda.

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana

Sábado 24 de enero

Providencia: Sábado 24 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: Sábado 24 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel: Sábado 24 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 25 de enero

Lo Barnechea: Domingo 25 de enero desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Lo Prado: Domingo 25 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Estación Central: Domingo 25 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Domingo 25 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.