Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana durante el fin de semana - Chilevisión

16/01/2026 18:06

Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana durante el fin de semana

Los cortes de suministro corresponden a trabajos programados por Enel. Revisa acá las áreas afectadas y horarios.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada de la distribución de suministro de electricidad en la Región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá cortes en distintos sectores de Santiago.

La compañía dio a conocer el detalle de las interrupciones mediante su plataforma en línea. La totalidad de los cortes corresponde a trabajos programados.

Las comunas afectadas durante el próximo fin de semana —sábado 17 y domingo 18— son Peñaflor, Independencia, Ñuñoa, Santiago, San Miguel, Macul, La Florida y Lo Barnechea. Revisa acá el detalle por día.

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana

Peñaflor: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Sábado 17 de enero desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

San Miguel: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Sábado 17 de enero desde las 06:00 hasta las 10:00 horas.

La Florida: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Barnechea: Sábado 17 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Domingo 18 de enero

Independencia: Domingo 18 de enero desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Santiago: Domingo 18 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

