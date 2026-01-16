Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana durante el fin de semana - Chilevisión

Los cortes de suministro corresponden a trabajos programados por Enel. Revisa acá las áreas afectadas y horarios.

Enel, empresa encargada de la distribución de suministro de electricidad en la Región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá cortes en distintos sectores de Santiago.

La compañía dio a conocer el detalle de las interrupciones mediante su plataforma en línea. La totalidad de los cortes corresponde a trabajos programados.

Las comunas afectadas durante el próximo fin de semana —sábado 17 y domingo 18— son Peñaflor, Independencia, Ñuñoa, Santiago, San Miguel, Macul, La Florida y Lo Barnechea. Revisa acá el detalle por día.

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana

Peñaflor: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: Sábado 17 de enero desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

San Miguel: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Sábado 17 de enero desde las 06:00 hasta las 10:00 horas.

La Florida: Sábado 17 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Barnechea: Sábado 17 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Domingo 18 de enero

Independencia: Domingo 18 de enero desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Santiago: Domingo 18 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.