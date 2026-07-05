Cortes de luz de hasta 7 horas hoy en la capital: Conoce las comunas afectadas y la hora de reposición

De acuerdo con la empresa de electricidad, estos cortes se deben a trabajados programados para hacer mantención y mejoras al sistema de energía.

Enel informó que para este domingo 5 de julio se llevarán a cabo cortes de luz en dos comunas de la región Metropolitana, los cuales mantendrán a un grupo de vecinos sin luz por hasta 7 horas.

Cabe destacar que esta interrupción del suministro electrónico fue programado por la empresa, dándolo a conocer en su sitio web.

En lo que respecta los sectores que estarán sin luz hoy, las comunas afectadas son: San Miguel y Pudahuel.

Revisa las zonas afectadas por corte de luz este domingo 5 de julio

A contar de las 10:00 horas algunos vecinos de San Miguel estarán sin suministro eléctrico. Las calles afectadas son:

Avenida Lo Ovalle, entre Segunda Transversal y San Luis.

El otro cede del suministro eléctrico será a contar de las 10:30 horas para algunos vecinos de Pudahuel. La calle afectada es:

Parte del sector Camino El Noviciado.

Hasta qué hora estarán sin luz los vecinos

De acuerdo con lo indicado por la empresa de electricidad, el suministro en San Miguel debería volver a las 17:00 horas de hoy.

En tanto, al sector de Pudahuel la luz debería llegar alrededor de 16:30 horas.