 Informan que habrá cortes de agua en seis comunas de la Región Metropolitana por varias horas - Chilevisión
Minuto a minuto
Fue encontrada por sus propias compañeras: Lo que se sabe del crimen de joven parvularia en el Biobío “Desde que me colocaron las extensiones comenzaron las…”: Los testimonios de clientas que denuncian a salón de belleza Camila Polizzi fue vista utilizando una silla de ruedas en el Aeropuerto de Santiago Ley Naín-Retamal: ¿Qué dice la norma aplicada para absolver a Claudio Crespo? J.A. Kast responde a portazo de Perú de crear corredor humanitario: “Todo va a estar bien”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/01/2026 18:52

Informan que habrá cortes de agua en seis comunas de la Región Metropolitana por varias horas

Los cortes de suministro corresponden a trabajos programados e interrupciones de emergencia.

Publicado por CHV Noticias

Aguas Andinas, la empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la Región Metropolitana, informó que durante los próximos días habrá interrupciones en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado a través de la plataforma de la compañía, las suspensiones forman parte tanto de trabajos programados como de cortes de emergencia.

Asimismo, indicaron que las comunas afectadas son Quinta Normal, Macul, Las Condes, Puente Alto, La Florida y Conchalí.

Anuncian corte de agua para comunas de la Región Metropolitana

Puente Alto: Miércoles 14 de enero desde las 15:00 hasta las 21:00 horas. 

Conchalí: Desde las 16:00 horas del martes 13 de enero hasta las 06:00 horas del miércoles 14 de enero.

La Florida: Martes 13 de enero desde las 16:00 hasta las 22:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 15:00 horas del miércoles 14 de enero hasta las 03:00 horas del jueves 15 de enero.

Macul: Martes 13 de enero desde las 17:30 hasta las 23:30 horas.

Las Condes: Martes 13 de enero desde las 17:40 hasta las 23:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025

Lo último

Lo más visto

Amigos de Naya Fácil advierten motivos de su desaparición de redes en Egipto: “Los hombres la tratan...”

David Montoya y Tomás Printemps, conductores de La Previa de Fiebre de Baile, respondieron a la preocupación de algunos usuarios después que las últimas publicaciones de la influencer.

13/01/2026

Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak

La embajadora de Chile en Naciones Unidas vivió minutos de angustia tras sufrir un accidente en el río Maullín. Bomberos usaron dron térmico para ubicarlos y rescatarlos con vida.

13/01/2026

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja

CHV Noticias reconstruyó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al hospital para una cirugía de cadera y terminó falleciendo a los días de la cirugía. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

12/01/2026