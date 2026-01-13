Informan que habrá cortes de agua en seis comunas de la Región Metropolitana por varias horas - Chilevisión

Los cortes de suministro corresponden a trabajos programados e interrupciones de emergencia.

Aguas Andinas, la empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la Región Metropolitana, informó que durante los próximos días habrá interrupciones en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado a través de la plataforma de la compañía, las suspensiones forman parte tanto de trabajos programados como de cortes de emergencia.

Asimismo, indicaron que las comunas afectadas son Quinta Normal, Macul, Las Condes, Puente Alto, La Florida y Conchalí.

Anuncian corte de agua para comunas de la Región Metropolitana

Puente Alto: Miércoles 14 de enero desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

Conchalí: Desde las 16:00 horas del martes 13 de enero hasta las 06:00 horas del miércoles 14 de enero.

La Florida: Martes 13 de enero desde las 16:00 hasta las 22:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 15:00 horas del miércoles 14 de enero hasta las 03:00 horas del jueves 15 de enero.

Macul: Martes 13 de enero desde las 17:30 hasta las 23:30 horas.

Las Condes: Martes 13 de enero desde las 17:40 hasta las 23:00 horas.