Advierten que habrá cortes de agua en cinco comunas de la Región Metropolitana por varias horas - Chilevisión

15/01/2026 17:40

Advierten que habrá cortes de agua en cinco comunas de la Región Metropolitana por varias horas

Los cortes de suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas.

Publicado por CHV Noticias

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la Región Metropolitana, informó que durante las próximas horas habrá cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son en su totalidad trabajos programados.

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son Peñaflor, La Florida, San Miguel, La Reina y Recoleta.

Anuncian corte de agua para comunas de la Región Metropolitana

Peñaflor: Desde las 16:20 del jueves 15 de enero hasta la 01:00 del viernes 16 de enero. 

La Florida: Jueves 15 de enero desde las 15:15 hasta las 21:00 horas.

San Miguel: Jueves 15 de enero desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

La Reina: Desde las 15:45 del jueves 15 de enero hasta las 03:00 del viernes 16 de enero. 

Recoleta: Desde las 15:50 del jueves 15 de enero hasta las 06:00 del viernes 16 de enero. 

