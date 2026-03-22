Corte de agua afecta a dos comunas en la Región Metropolitana: Revisa la hora de reposición
Una falla de matriz y un sector sin agua están afectando el suministro de agua potable en dos sectores de Santiago. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.
Durante la jornada de este domingo, Aguas Andina comunicó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable.
A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de Quinta Normal y San Bernardo.
A continuación te detallamos los sectores afectados y la hora estimada de reposición informada por Aguas Andina.
Corte de agua afecta a dos sectores de Santiago
De acuerdo a lo publicado por Aguas Andinas:
- Causa: Sector sin agua.
- Hora estimada de reposición: Domingo 22 de marzo, 21:50 horas.
- Área afectada: San Bernardo.
- Causa: Falla de matriz.
- Hora estimada de reposición: Domingo 22 de marzo, 21:00 horas.
- Área afectada: Quinta Normal.