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Corte de agua afecta a dos comunas en la Región Metropolitana: Revisa la hora de reposición

Una falla de matriz y un sector sin agua están afectando el suministro de agua potable en dos sectores de Santiago. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Durante la jornada de este domingo, Aguas Andina comunicó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable.

A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de Quinta Normal y San Bernardo.  

A continuación te detallamos los sectores afectados y la hora estimada de reposición informada por Aguas Andina.

Corte de agua afecta a dos sectores de Santiago

De acuerdo a lo publicado por Aguas Andinas:

  • Causa: Sector sin agua.
  • Hora estimada de reposición: Domingo 22 de marzo, 21:50 horas.
  • Área afectada: San Bernardo.
  • Causa: Falla de matriz.
  • Hora estimada de reposición: Domingo 22 de marzo, 21:00 horas.
  • Área afectada: Quinta Normal.
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