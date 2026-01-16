Comenzó el pago del nuevo Seguro Social que aumenta jubilaciones: Hay 1,3 millones de beneficiarios - Chilevisión

Estas personas verán reflejado un aumento automático de hasta un 35% en sus pagos mensuales a partir de este mismo mes.

Este viernes 16 de enero, se dio inicio oficial a los pagos del nuevo Seguro Social. Esta medida, fruto de la Reforma Previsional, beneficiará a más de 1,3 millones de pensionados y pensionadas.

Estas personas verán reflejado un aumento automático de hasta un 35% en sus pagos mensuales a partir de este mes, informó el gobierno.

El pago se realiza según el calendario habitual de cada beneficiario, concentrándose el 90% de los giros entre el 15 y el 20 de enero.

¿En qué consiste el aumento de las pensiones tras nuevo Seguro Social?

El Seguro Social entrega beneficios concretos para mejorar las pensiones de millones de pensionados que cotizaron. Los beneficios se pagan a partir de los 65 años.

Este Seguro Social se divide en dos componentes principales:

Pensión Mi Esfuerzo: Beneficio por Años Cotizados

Entrega 0,1 UF adicionales al mes por cada año cotizado.

al mes por cada año cotizado. Tiene un tope de 25 años (máximo 2,5 UF o casi $100.000 adicionales).

(máximo 2,5 UF o casi $100.000 adicionales). Requisitos: Hombres con al menos 20 años de cotización (240 cotizaciones) y mujeres con un mínimo de 10 años (140 cotizaciones).

Pensión Mujer Compensación por Expectativa de Vida

Es un aporte vitalicio para equiparar la pensión de las mujeres con la de los hombres. El monto mínimo será de 0,25 UF (aprox. $9.900), que se suma al beneficio anterior.

Este beneficio mejora la economía de más de 730 mil mujeres, corrigiendo la injusticia de recibir pensiones más bajas solo por vivir más años.

Impacto positivo del nuevo Seguro Social

Si se suman ambos beneficios, el aumento promedio para las personas es de unos $76.000 mensuales.

El impacto es especialmente relevante para las mujeres: muchas ven subir su pensión autofinanciada en casi un 50%. Se estima que 410 mil mujeres reciben ambos beneficios simultáneamente

Los beneficios del Seguro Social no requieren postulación

El proceso de asignación de los beneficios del Seguro Social es 100% automático para quienes cumplen con los requisitos. No es necesario realizar ningún trámite.

El aumento aparece detallado en la colilla de pago de la pensión de enero de 2026 bajo el ítem "Seguro Social".

Financiamiento seguro

Es importante destacar que estos beneficios se financian con el nuevo aporte del 7% que realiza el empleador -que en agosto 2025 comenzó con un 1%-, y no provienen de las cuentas individuales de los trabajadores. La administración está a cargo del Fondo Autónomo de Protección Previsional.