CHV Te ayuda: todo lo que debes saber sobre la encuesta Casen 2026

En esta edición, conversamos con Gabriel Ugarte, Subsecretario de Previsión Social, quien respondió las preguntas más frecuentes sobre el estudio de la Casen de este año y otras consultas de los espectadores.

En el nuevo capítulo de CHV Noticias Te Ayuda se abordarán las principales dudas sobre la encuesta Casen 2026 y otras consultas relacionadas.

La instancia es un espacio donde podrás resolver en vivo diversas inquietudes y dudas sobre temas que nos afectan como sociedad.

En esta edición, conversamos con Gabriel Ugarte, Subsecretario de Previsión Social, quien responde las preguntas sobre todo lo que debes saber de la encuesta Casen 2026 y otras consultas de los espectadores.

Revisa acá las consultas que los espectadores dejan a través del chat y las respuestas en vivo durante la transmisión.