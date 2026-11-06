“Te vamos a extrañar”: Evelyn Matthei despide a su perrita con emotivo mensaje

La exalcaldesa de Providencia informó el deceso de su mascota a través de redes sociales, donde escribió un emotivo mensaje de despedida.

Evelyn Matthei informó este vienes la muerte de su perrita y compartió un emotivo mensaje en el que agradeció los años que compartieron.

A través de su cuenta de Instagram, la exalcaldesa informó: “Con mucha pena, les cuento que nuestra Cookie ya no está con nosotros. Después de 14 años llenándonos la vida de amor, alegría y lindos momentos, hoy nos toca despedirla”.

En el post, Matthei relevó que “tuve la suerte de acompañarla durante 14 años y también de verla envejecer”.

Sobre los cambios que experimentó en este tiempo, detalló que “vi cómo fue cambiando con el tiempo, cómo sus pasitos se hicieron más lentos y cómo sus juegos fueron dando paso a largas horas de descanso”.

“Hoy, en medio de la pena que significa su partida, solo puedo agradecer. Agradecer haberla tenido, haberla disfrutado, haber compartido tantos años con ella y haber podido aprovechar cada momento a su lado”, agregó la figura de Chile Vamos.

Para cerrar, Matthei le deseó un “buen viaje” a Cookie y aseguró que “te vamos a extrañar muchísimo”.