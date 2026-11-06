Nuevo herido a bala llega a Cesfam de Puente Alto en menos de 24 horas: alcalde denuncia falta de presencia policial

El alcalde Matías Toledo acusó al Gobierno de incumplir los compromisos de seguridad en los centros de salud de la comuna.

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la madrugada de este viernes en Puente Alto, luego de que un joven herido a bala fuera trasladado por familiares y cercanos hasta un centro de salud familiar del sector de Bajos de Mena.

El lesionado ingresó al Cesfam Karol Wojtyla, donde recibió atención médica. Hasta el momento, su estado de salud se mantiene bajo reserva.

La situación ocurrió a poco más de 24 horas de una balacera que dejó cinco personas heridas, quienes fueron trasladadas hasta el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, donde debió suspenderse la atención del servicio de urgencia.

Alcalde de Puente Alto denuncia falta de Carabineros

A través de sus redes sociales, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, cuestionó la ausencia de personal policial permanente en los centros asistenciales, pese a los compromisos que, según aseguró, habían adquirido las autoridades de Gobierno.

El jefe comunal denunció que, al momento del nuevo incidente, “ no había personal de punto fijo nuevamente en este lugar . Ellos no tienen la responsabilidad de estar o no estar acá presentes, sino que es el ministro de Seguridad el que tiene que asignar un punto fijo”, sostuvo.

“Nuevamente el Gobierno de Chile le falló Puente Alto. Y con esto quiero dejar claro, nuestro problema no es con Carabineros, mucho menos con la 66 comisaría (…) el problema lo tenemos con las autoridades que debiesen ser garantes de los derechos de los Puente Altinos”, señaló Toledo.

Ante la inseguridad denunciada por los trabajadores de los centros de salud de la comuna, los ocho Cesfam de Puente Alto anunciaron un paro total de actividades para este viernes.