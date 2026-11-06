Temblor hoy 6 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 6 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 6 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.6

Hora: 7:10 horas

Epicentro: 135 km al E de Copiapó

Profundidad: 120 km

Magnitud: 3.6

Hora: 4:23 horas

Epicentro: 65 km al O de Huasco

Profundidad: 46 km

Magnitud: 3.2

Hora: 4:14 horas

Epicentro: 149 km al O de Pichidangui

Profundidad: 10 km

Magnitud: 3.5

Hora: 1:05 horas

Epicentro: 42 km al NO de San Pedro de Atacama

Profundidad: 142 km

Magnitud: 3.2

Hora: 0:30 horas

Epicentro: 87 km al S de Socaire

Profundidad: 206 km

Magnitud: 3.7

Hora: 0:09 horas

Epicentro: 39 km al O de Iquique

Profundidad: 38 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?