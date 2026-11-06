Temblor hoy 6 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 6 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, viernes 6 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.6
Hora: 7:10 horas
Epicentro: 135 km al E de Copiapó
Profundidad: 120 km
Magnitud: 3.6
Hora: 4:23 horas
Epicentro: 65 km al O de Huasco
Profundidad: 46 km
Magnitud: 3.2
Hora: 4:14 horas
Epicentro: 149 km al O de Pichidangui
Profundidad: 10 km
Magnitud: 3.5
Hora: 1:05 horas
Epicentro: 42 km al NO de San Pedro de Atacama
Profundidad: 142 km
Magnitud: 3.2
Hora: 0:30 horas
Epicentro: 87 km al S de Socaire
Profundidad: 206 km
Magnitud: 3.7
Hora: 0:09 horas
Epicentro: 39 km al O de Iquique
Profundidad: 38 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile