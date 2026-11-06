De 20°C a 32°C: Santiago tendrá brusco aumento de temperaturas durante el fin de semana
Este viernes estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de lloviznas en la capital. Sin embargo, el panorama cambiará durante el sábado y domingo, cuando los termómetros podrían superar los 30°C.
Un marcado cambio en las temperaturas se registrará durante los próximos días en Santiago, donde se espera pasar de una jornada nublada y fresca este viernes a un domingo con máximas de hasta 32°C.
Según el pronóstico entregado por la meteoróloga de Chilevision Allison Göhler, este viernes la máxima alcanzará solo los 20°C, una importante disminución respecto de los 26,4°C registrados durante el jueves en Santiago Centro.
La jornada estará marcada por la presencia de nubosidad baja, que incluso podría dejar lloviznas débiles durante la mañana y primeras horas de la tarde.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Santiago?
El panorama cambiará considerablemente durante el sábado, cuando se espera el regreso del sol y un aumento de las temperaturas, con una máxima de 28°C.
Sin embargo, el día más caluroso será el domingo, cuando los termómetros podrían alcanzar los 32°C en la capital, es decir, 12 grados más que la máxima pronosticada para este viernes.