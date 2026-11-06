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De 20°C a 32°C: Santiago tendrá brusco aumento de temperaturas durante el fin de semana

Este viernes estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de lloviznas en la capital. Sin embargo, el panorama cambiará durante el sábado y domingo, cuando los termómetros podrían superar los 30°C.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Un marcado cambio en las temperaturas se registrará durante los próximos días en Santiago, donde se espera pasar de una jornada nublada y fresca este viernes a un domingo con máximas de hasta 32°C.

Según el pronóstico entregado por la meteoróloga de Chilevision Allison Göhler, este viernes la máxima alcanzará solo los 20°C, una importante disminución respecto de los 26,4°C registrados durante el jueves en Santiago Centro.

La jornada estará marcada por la presencia de nubosidad baja, que incluso podría dejar lloviznas débiles durante la mañana y primeras horas de la tarde.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Santiago?

El panorama cambiará considerablemente durante el sábado, cuando se espera el regreso del sol y un aumento de las temperaturas, con una máxima de 28°C.

Sin embargo, el día más caluroso será el domingo, cuando los termómetros podrían alcanzar los 32°C en la capital, es decir, 12 grados más que la máxima pronosticada para este viernes.

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