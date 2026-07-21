CGE pagará $40 mil a clientes afectados por cortes de luz: No pedirán boletas para acceder a compensación

La compañía de distribución eléctrica anunció que, de manera extraordinaria, no solicitarán boletas o documentos de respaldo para acreditar la pérdida de alimentos.

La compañía de distribución eléctrica CGE anunció una compensación económica extraordinaria para los clientes que hayan sufrido la pérdida de alimentos debido a los cortes de luz por el sistema frontal.

El beneficio consistirá en un pago de $40.000 por cliente para quienes acrediten la pérdida de comida producto de la indisponibilidad de suministro eléctrico.

En esa línea, precisaron que, de manera excepcional, no será necesario presentar boletas u otros documentos de respaldo para acreditar la situación y acceder a esta compensación.

Así será la compensación de CGE

En el caso de que existan daños mayores a $40.000, los clientes afectados deberán presentar evidencia de estos, y sus casos serán tratados de manera expedita por los equipos comerciales de la Compañía.

Monto: $40.000 por cliente afectado

$40.000 por cliente afectado Cobertura: pérdidas de alimentos por interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

pérdidas de alimentos por interrupciones prolongadas del suministro eléctrico. Requisito excepcional: no se exigirán boletas ni comprobantes para solicitar este beneficio.

no se exigirán boletas ni comprobantes para solicitar este beneficio. Casos especiales: si las pérdidas superan los $40.000 o existen daños en artefactos eléctricos, los clientes deberán presentar antecedentes para una evaluación expedita.

Cómo solicitar la compensación de CGE

Para hacer efectiva esta compensación, los clientes pueden acercarse a las oficinas comerciales o contactarse a través de la página web, call center y WhatsApp para realizar la solicitud.

Página web: Sitio CGE

Sitio CGE Call center: 800 800 767

800 800 767 WhatsApp: +569 895 68 479