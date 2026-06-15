Bono Logro Escolar 2026: Revisa con tu RUT si eres beneficiario y cómo cobrarlo

El bono está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

El Bono Logro Escolar es un beneficio al cual no se postula y que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF).

Este bono está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Además, los beneficiarios deben pertenecer a familias que estén en el 30% más vulnerable de la población chilena.





¿Cuáles son los montos del Bono Logro Escolar?

El Bono Logro Escolar se paga en dos tramos:

$85.057 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción .

: para estudiantes que se encuentren dentro del . $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Se informó que este bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.

Quiénes pueden acceder al Bono Logro Escolar

Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Si la cartola hogar indica que estás dentro del 40%, no implica necesariamente que estés dentro del 30% más vulnerable , según la Ley N° 20.595 y el reglamento del bono. Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica.

, según la Ley N° 20.595 y el reglamento del bono. Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica. Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Consulta acá si eres beneficiario del Bono Logro Escolar

Ingresa al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, escribe el RUT del alumno, alumna o de la persona que cobra los bonos del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF), su fecha de nacimiento, y haz clic en “Acceder”. También puedes consultar con tu ClaveÚnica.