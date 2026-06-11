Bono de $30 mil por hijo: Revisa si tu familia cumple con los requisitos para recibirlo

El aporte monetario busca ayudar a cubrir gastos del hogar según la cantidad de niños.

El gobierno anunció un nuevo bono, que de ser aprobado, entregaría 30 mil pesos por cada hijo perteneciente a una familia.

Este apoyo económico busca ayudar a las personas a solventar los gastos relacionados a su hogar y se entregará una única vez.

Requisitos para recibir el nuevo de $30 mil por hijo

Las familias que postulen a este beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener hijos de entre 0 y 13 años

Contar con el Registro Social de Hogares (RSH)

Pertenecer al 80% más vulnerable del país, según el RSH





¿Cuándo se pagará el bono de $30 mil por hijo?

La entrega del bono de 30 mil pesos por hijo depende de su tramitación en el Congreso.

Por lo que, aún es incierta la fecha en que se pagará, pues habrá que esperar a la aprobación de la iniciativa y otros detalles del proyecto.

Sin embargo, el gobierno aseguró que buscará darle urgencia, con el fin de que el dinero llegue lo antes posible a las familias que califican para el beneficio.