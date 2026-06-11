Nuevo sismo sacude a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

Según el Centro Sismológico Nacional, el temblor se registró a las 11:15 de este jueves.

Un nuevo sismo de magnitud 4.2 sacudió a la zona norte del país la mañana de este jueves, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 11:15 horas a 91 km al este de Socaire.

Según reportes del organismo el sismo se produjo a una profundidad de 252 kilómetros.