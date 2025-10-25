 Beneficio por Años Cotizados: Así podrás cobrar el bono de hasta $98 mil - Chilevisión
25/10/2025 17:20

Beneficio por Años Cotizados: Así podrás cobrar el bono de hasta $98 mil

El beneficio, implementado con la reforma previsional, entrega un aporte mensual adicional calculado en Unidades de Fomento (UF). Revisa a continuación todos los detalles sobre esta ayuda.

Publicado por Gabriela Valdés

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte mensual adicional destinado a quienes estén pensionados por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros hasta el 31 de julio de 2025.

Esta ayuda forma parte del nuevo Seguro Social Previsional (SSP), implementado tras la reciente reforma previsional, y su monto se calcula en Unidades de Fomento (UF).

¿Cuándo se paga el Beneficio por Años Cotizados?

El pago de este beneficio comenzará en enero de 2026 para todas las personas que ya estén pensionadas y tengan 65 años o más, siempre que cumplan los requisitos.

Si alguien se pensiona después de esa fecha, recibirá el beneficio junto con su pensión. En el caso de quienes ya estén pensionadas o pensionados, pero aún no tengan 65 años, comenzarán a recibir el pago cuando alcancen esa edad.

Desde que edad se puede obtener el Bono por Años Cotizados

Este beneficio se entrega a partir de los 65 años de edad, sin embargo, el principal requisito que exige este beneficio es la cantidad de meses cotizados, siendo distinta entre mujeres y hombres: 

  • Las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años).
  • Los hombres deben registrar al menos 240 meses cotizados (20 años).

En ambos casos, el máximo son 300 meses, es decir, 25 años (continuos o discontinuos). 

Otro punto importante es que, para las mujeres que se pensionen desde 2028, el requisito mínimo de años cotizados irá en aumento de forma gradual hasta llegar a la exigencia de 15 años cotizados en el 2035. 

Cómo se calcula el monto del beneficio 

El Beneficio por Años Cotizados no posee una cifra fija, ya que su cálculo se realiza acorde a la UF. Sin embargo, los porcentajes sí están estipulados.

El pago consiste en 0.1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado, teniendo como tope los 25 años, es decir, 2.5 UF. 

Si se considera el valor actual de la UF de $39.148, la equivalencia da que la persona pensionada recibiría $3.914 por cada año cotizado. Recordando el tope máximo de las 2,5 UF, el monto sería $98.000 aproximadamente.

