Balón de gas gratis: Cuál es el único requisito para acceder al beneficio

A continuación te dejamos el paso a paso para saber si eres un potencial beneficiario del balón de gas gratis que se repartirá en el medio del encarecimiento del costo de la vida.

Ante la inminente alza del gas licuado, debido al incremento en el precio de los combustibles, el Plan Chile Sale Adelante del gobierno estableció un beneficio para aportar al bolsillo de los chilenos.

Este aporte consistirá en la entrega de un balón de gas de 15 kilogramos a las familias pertenecientes a cierto escalón de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH).

Con la ayuda de las municipalidades, la entrega de este aporte tendrá un costo total de 225 millones de dólares para subsidiar el gas.





Revisa si puedes acceder al balón de gas gratis

De acuerdo con el anuncio del Gobierno, para conseguir un balón de gas gratis solo necesitarás contar con un requisito clave: pertenecer al 80% más vulnerable en el Registro Social de Hogares.

Para conocer en qué nivel del RSH, puedes revisarlo en su sitio web oficial. Los pasos para conocer tu registro son: