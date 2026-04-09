¿Pedirás un crédito hipotecario? Así puedes revisar si cuentas con una deuda en el sistema financiero

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ofrece en su sitio web una plataforma para obtener en simples pasos un documento con información que se actualiza periódicamente.

Una plataforma de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) permite en sencillos pasos conocer en detalle las deudas que podrías mantener con las entidades sujetas a la supervisión del organismo estatal.

Se trata de un documento que contiene información que se actualiza periódicamente, en concreto, cada semana, con un desfase de entre 10 y 20 días respecto de la fecha en que realizas la consulta.

Este documento es clave para diversos trámites y uno de los principales aparece a la hora de solicitar un crédito hipotecario, ya que puede ser solicitado por el banco.

Cómo revisar tu deuda

Si eres el titular, ingresa al sitio web de la CMF con tu ClaveÚnica. Luego te pedirán un segundo factor de autenticación mediante un código que será enviado a tu correo electrónico.

Puedes solicitar el informe durante todo el año en el sitio web y también presencialmente las oficinas de la CMF. Si eres una persona natural, además puedes obtenerlo en una sucursal ChileAtiende.

Los documentos que necesitas para realizar el trámite

Para conocer las deudas que mantienes con las entidades sujetas a la supervisión de la CMF necesitas los siguientes documentos:

Si eres titular: Debes contar con ClaveÚnica para solicitar el informe en línea. Cédula de identidad, si lo realizas presencialmente.

