Montos millonarios: Revelan lista de diputados y autoridades con deudas en créditos universitarios

Un reciente reportaje de El Mercurio reveló que ocho parlamentarios y seis autoridades de gobierno mantienen deudas asociadas al Fondo Solidario del Crédito Universitario,

El anuncio del presidente José Antonio Kast de comenzar a cobrar y “publicar” a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) reactivó el debate de las deudas universitarias.

Dado el impacto transversal de la medida, un reportaje de El Mercurio reveló que ocho diputados y seis autoridades de gobierno mantienen deudas por financiamiento universitario.

Estas morosidades estarían asociadas al Fondo Solidario del Crédito Universitario, beneficio exclusivo de universidades del Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCH).

De acuerdo con la nómina vigente al 31 de diciembre de 2025, dentro de los ocho diputados se encuentran:

Claudia Reyes – Partido Republicano

Sara Concha – Partido Social Cristiano

Carolina Tello – Frente Amplio

Nathalie Castillo – Partido Comunista

Emilia Nuyado – Partido Socialista

Francisco Crisóstomo – Partido Socialista

Héctor Ulloa – Independiente

José Carlos Meza – Partido Republicano





Revelan listado de diputados deudores de créditos universitarios

De acuerdo a lo revelado por El Mercurio, la mayor deuda corresponde a la diputada Claudia Reyes, con cerca de $38 millones con la Universidad Austral de Chile.

Le sigue el diputado republicano José Carlos Meza, quien registra $16,3 millones con la Universidad Católica de Valparaíso. Cabe precisar que señaló haber pagado.

También figura Nathalie Castillo (PC), con $27,8 millones con la Universidad de La Serena, quien aseguró que se ha ido pagando y pretende continuar haciéndolo.

En la lista también aparece el diputado independiente Héctor Ulloa, con una deuda de $18,6 millones con la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El parlamentario indicó que la obligación fue saldada, pero que no envió el comprobante correspondiente.

La diputada Sara Concha, del Partido Social Cristiano, mantendría una deuda cercana a $1.5 millones. Carolina Tello del Frente Amplio, $12.9 millones, Francisco Crisóstomo del Partido Socialista, $1.2 millones, y Emilia Nuyado, también del Partido Socialista, cerca de $6.2 millones.

El reporte detalla además que varios casos están en proceso de pago o con convenios vigentes con las casas de estudio.

Autoridades del gobierno en listado de deudores

De acuerdo al informe, son seis las autoridades del gobierno con deudas pendientes. Entre ellas:

Katherine López, delegada presidencial de Antofagasta, con cerca de $8,8 millones.

Ricardo Figueroa, delegado provincial, con una deuda cercana a $40 millones.

Abel Gallardo, delegado provincial, cerca de $14 millones.

José Bravo, seremi, $30 millones.

Carlos Zirotti, seremi, $3,2 millones.

Cabe precisar que, según lo informado, algunos de estos nombres argumentaron estar en proceso de regularizar sus deudas o haber avanzado en su pago.