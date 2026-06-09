Tasa de 3,1%: Así funciona el nuevo hipotecario “PRO” de BancoEstado para viviendas nuevas o usadas

El crédito, lanzado esta semana, busca financiar 12 mil hogares y mejorar las condiciones de financiamiento al mercado inmobiliario para la clase media.

BancoEstado anunció esta semana “Hipotecario PRO 2026”, un nuevo crédito que busca mejorar las condiciones de financiamiento al mercado inmobiliario para la clase media.

La oferta integral del la iniciativa otorga un financiamiento ampliado que cubre hasta el 90% del valor de la propiedad, aliviando la carga del pie inicial para las familias.

Asimismo, contempla plazos de pago de hasta 30 años para la adquisición de propiedades de hasta 4.000 UF, aplicando tanto para viviendas nuevas como usadas, y siendo compatible con los subsidios habitacionales vigentes.

Así funciona el nuevo Hipotecario PRO 2026

Otra de las novedades es la Tasa PRO del 3,10% (Tasa UF + 3,10% anual) destinada específicamente a las operaciones que integren la garantía estatal FOGAES.

A modo de ejemplo, con estas condiciones, una persona que adquiera una vivienda de 3.000 UF (con un 90% de financiamiento, un 10% de pie y a un plazo de 30 años), pagará un dividendo mensual aproximado de $505.426.

En cambio, para aquellos créditos que no cuenten con FOGAES, la entidad también dispuso de tasas altamente competitivas, partiendo desde un 3,99% para un financiamiento del 80%.





En resumen, así es el nuevo crédito de BancoEstado:

Financiamiento cubre hasta el 90% del valor de la propiedad

Plazos de pago de hasta 30 años para viviendas de hasta 4.000 UF

para viviendas de hasta 4.000 UF Tasa UF + 3,10% anual con garantía FOGAES

Según el presidente de BancoEstado, Mario Farren, la meta de esta campaña es financiar 12 mil viviendas, un objetivo en el que las herramientas estatales jugarán un rol clave.

“Quisiéramos que, al menos, de las 12.000 viviendas, 6.000 sean con garantías FOGAES, lo cual significa tasas de interés de 3,1% en créditos a 30 años plazo, y pudiendo llegar a financiar hasta el 90% del valor de las viviendas”, apuntó.