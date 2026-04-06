Artemis II: Revisa cómo, dónde y a qué hora ver EN VIVO el sobrevuelo a la Luna

Los cuatro astronautas que protagonizan la misión del Artemis II, sobrevolarán este lunes la Luna, sin aterrizar en ella.

Este lunes la nave espacial Orión sobrevolará la Luna en el marco de la misión Artemis II de la NASA y el hecho será transmitido en vivo.

Se trata de uno de los hitos más importantes dentro de la misión, dado que es el punto más cercano en el que se estará del satélite natural.





¿Cuándo, dónde y cómo se podrá ver el sobrevuelo a la Luna?

El sobrevuelo tiene como propósito hacer observaciones científicas y con ello se aprovechará la gravedad lunar para redirigir la trayectoria de la nave de regreso a la Tierra.

Este hecho será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la NASA, NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, Hulu, Peacock, HBO Max y Roku.

La transmisión comenzará a las 13:00 horas en el Chile continental y a las 14:00 en las regiones de Aysén y Magallanes.

Este es el primer vuelo tripulado que vuelve a la Luna desde 1972 y está compuesto por un equipo de cuatro personas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA se unirán a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Los profesionales estarán en el espacio durante cerca de 10 días, en los cuales se orbitó dos veces la Tierra antes de llegar a la Luna, sin aterrizar en ella.

Esta misión no solo sienta las bases para poder repetir un sobrevuelo en la Luna, sino que también tiene como objetivo poder hacer lo mismo en Marte, en un futuro.

También puedes seguir el sobrevuelo a la Luna del Artemis II acá: