Aporta $16 millones: Conoce los requisitos para acceder al nuevo subsidio de vivienda

Se trata del llamado Tramo 4.000, una modificación que eleva el valor máximo de las viviendas adquiribles con subsidio estatal, la cual pasó de las 2.200 UF hasta las 4.000 UF.

Hace unas semanas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la creación de un nuevo segmento dentro del Subsidio para Sectores Medios DS1.

Se trata del llamado Tramo 4.000, una modificación que eleva el valor máximo de las viviendas adquiribles con subsidio estatal, la cual pasó de las 2.200 UF actuales ($89.685.134) hasta las 4.000 UF ($163.063.880).

La medida se enmarca en la política habitacional del gobierno para combatir el déficit habitacional, que supera las 550.000 viviendas en el país, en un contexto donde el precio de las propiedades ha aumentado sostenidamente durante los últimos años, alejando cada vez más a las familias de clase media del acceso a la vivienda propia.

Este beneficio ampliaría la oferta disponible del 19% al 45% del mercado y tendrá 2.500 cupos en su primera etapa.





¿Qué cambia respecto al DS1 tradicional?

El DS1 actualmente opera con tres tramos, donde el más alto (Tramo 3) permite acceder a viviendas de hasta 2.200 UF. El problema es que en la mayoría de las ciudades chilenas, y especialmente en la región Metropolitana, ese tope deja fuera una proporción significativa de la oferta inmobiliaria real.

¿Quiénes pueden postular al DS1 Tramo 4.000?

El nuevo tramo está diseñado para familias de clase media que superan los límites de ingreso del DS1 tradicional, pero que aun así no pueden financiar una propiedad sin apoyo estatal. Los requisitos anticipados por el MINVU son:

Ahorro mínimo de 200 UF ($8.153.194) El postulante debe acreditar este monto en una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad , depositado en una institución conectada al MINVU (BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes).

El postulante debe acreditar este monto en una cuenta de ahorro para la vivienda con , depositado en una institución conectada al MINVU (BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes). Tramo de ingresos medios-altos El beneficio está orientado a familias cuyos ingresos superan los tramos actualmente cubiertos por el DS1. Como ejemplo oficial, una familia de tres integrantes con ingresos de $3.100.000 mensuales podrá acceder al Tramo 4.000, situación que con el DS1 tradicional no era posible.

El beneficio está orientado a familias cuyos ingresos superan los tramos actualmente cubiertos por el DS1. Como ejemplo oficial, podrá acceder al Tramo 4.000, situación que con el DS1 tradicional no era posible. Primera vivienda El subsidio está orientado a quienes buscan adquirir su primera propiedad, tanto familias como personas solas.

Requisitos generales del DS1

Tener 18 años o más

Cédula de identidad vigente (extranjeros deben acreditar residencia definitiva)

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH)

No ser propietario de otra vivienda

¿Cómo se complementa este nuevo subsidio con el crédito hipotecario?

El aporte del Estado de 400 UF no cubre el total de la vivienda. La estructura de financiamiento funciona así:

Aporte estatal (subsidio): 400 UF

400 UF Ahorro propio del postulante: mínimo 200 UF

mínimo 200 UF Crédito hipotecario: la diferencia hasta el valor de la propiedad (hasta 4.000 UF)

Para una propiedad de 4.000 UF, el subsidio y el ahorro cubrirían las primeras 600 UF, mientras que el crédito hipotecario financiaría las restantes 3.400 UF ($138.604.298).