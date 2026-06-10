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Aguas Andinas anuncia extensos cortes de agua en comunas de Santiago durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Lo Barnechea, San Miguel y Puente Alto. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del miércoles 10 de junio hasta las 06:00 del jueves 11.
  • San Miguel: Desde las 15:30 horas del miércoles 10 de junio hasta las 02:30 del jueves 12.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 10 de junio.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 10 de junio.
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