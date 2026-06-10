“Sin culpa, con mucha honestidad”: Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán confirmaron su reconciliación tras la pérdida de dos embarazos
La pareja aseguró que este tiempo a solas no solo ayudó a entender mejor las emociones de cada uno en medio del duelo, sino también a vivir el presente.
Tras casi tres meses de separación, este miércoles Bruno Zaretti confirmó que se reconcilió con su pareja, Sofía Bascuñán, y retomaron su relación.
Esto, luego de que la dupla sufriera la pérdida de dos embarazos, lo que generó una crisis por la que se distanciaron en abril de este año.
Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán se reconciliaron
Actualmente se encuentran de viaje por Perú y en conversación con LUN, Bruno señaló: “Al principio fue difícil sentarnos a hablar sobre nosotros. Creo que este tiempo fue necesario y maravilloso para analizar realmente lo que queríamos”.
En esa misma línea, agregó: “Cuando uno atraviesa momentos tan difíciles como los que vivimos, entiendes que el amor por sí solo no siempre alcanza; también hacen falta tiempo, madurez y espacio de cada uno para sanar”.
Respecto a la idea de tomar un tiempo distanciados, Zaretti aseguró que “cada uno pudo reflexionar sobre su vida, sus prioridades y lo que realmente quería para el futuro”.
“Cuando volvimos a hablar, lo hicimos sin culpa, con mucha honestidad y escuchándonos de verdad. Más que retomar una relación, sentimos que estábamos construyendo una nueva etapa sobre bases mucho más sólidas”, detalló el bailarín.
Finalmente, Bruno aseguró que ambos están disfrutando el presente y confesó que la idea de formar una familia juntos aún sigue en pie.