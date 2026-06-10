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Comenzó a llover en Santiago: ¿Hasta cuándo se mantendrán las precipitaciones?

Un nuevo sistema frontal llegó a Santiago la mañana de este miércoles. Revisa a qué hora se registrará el peak de los chubascos.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Sobre 40 milímetros de lluvia han caído en la zona sur del país, principalmente en la región de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, donde el sistema frontal se manifestó con mayor intensidad.

Ahora, a eso de las 5:00 de la mañana de este miércoles, alcanzó la capital, aunque de forma más débil con nubosidad, viento y leves precipitaciones.

Según Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, el peak de la lluvia será entre las 8:00 y las 11:00. El resto del día bajará la intensidad.

Entre las 16:00 y las 17:00 el sistema frontal declinará, con una temperatura máxima de 11°, que en la noche disminuirá a los 6°.

Tras la lluvia, mañana jueves amanecerá despejado pero con una temperatura mínima de 2°.

Para el fin de semana, se estimaba que un nuevo sistema frontal llegara a la capital, pero hasta el momento no será así. La lluvia alcanzará la región del Ñuble y más al centro solo habrá nubosidad.

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