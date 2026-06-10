Comenzó a llover en Santiago: ¿Hasta cuándo se mantendrán las precipitaciones?

Un nuevo sistema frontal llegó a Santiago la mañana de este miércoles. Revisa a qué hora se registrará el peak de los chubascos.

Sobre 40 milímetros de lluvia han caído en la zona sur del país, principalmente en la región de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, donde el sistema frontal se manifestó con mayor intensidad.

Ahora, a eso de las 5:00 de la mañana de este miércoles, alcanzó la capital, aunque de forma más débil con nubosidad, viento y leves precipitaciones.

Según Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, el peak de la lluvia será entre las 8:00 y las 11:00. El resto del día bajará la intensidad.

Entre las 16:00 y las 17:00 el sistema frontal declinará , con una temperatura máxima de 11°, que en la noche disminuirá a los 6°.

Tras la lluvia, mañana jueves amanecerá despejado pero con una temperatura mínima de 2°.

Para el fin de semana, se estimaba que un nuevo sistema frontal llegara a la capital, pero hasta el momento no será así. La lluvia alcanzará la región del Ñuble y más al centro solo habrá nubosidad.