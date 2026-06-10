Enel anuncia cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 11 de junio.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Maipú, Lo Espejo, La Cisterna, Peñalolén, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura.
Revisa las zonas afectadas por corte de luz este jueves 11 de junio
- Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.
- Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.