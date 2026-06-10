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Enel anuncia cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 11 de junio. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Maipú, Lo Espejo, La Cisterna, Peñalolén, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura. 

Revisa las zonas afectadas por corte de luz este jueves 11 de junio

  • Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
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