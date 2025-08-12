 ¿Aplicará en Angostura? MOP anuncia “peaje a luca” en carreteras por fin de semana largo - Chilevisión
12/08/2025 17:24

¿Aplicará en Angostura? MOP anuncia “peaje a luca” en carreteras por fin de semana largo

Esta decisión se adopta de cara al próximo 15 de agosto, feriado por la celebración de la Asunción de la Virgen, y donde se estima que más de 422 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana.

En este nuevo fin de semana largo que se aproxima las autoridades dieron a conocer una importante noticia: regresa el "peaje a luca". 

Según se prevee, habría dos flujos importantes de automóviles para salir de la capital. El primero sería el jueves 14 entre las 13:00 y las 23:00 horas. Mientras que el segundo se daría entre las 07:00 y las 15:00 horas del viernes 15.

En cambio, se estima que para el regreso la mayor concentración vehicular estaría entre el mediodía y las 23:00 horas del domingo 17.

Ministerio de Obras Públicas anuncia "peaje a luca"

Para que los usuarios programen sus viajes y evitar grandes atochamientos, el MOP anunció el "peaje a luca" en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, más el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

Sin embargo, en esta oportunidad las autoridades decidieron no aplicar este beneficio en el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur. 

Ruta 68:

Salida de la RM:

  • Jueves 14 (07:00 a 13:00 horas)
  • Viernes 15 (07:00 a 10:00 horas)

Retorno a la RM:

  • Domingo 17 (07:00 a 13:00 horas)

Ruta 5:

Salida de la RM:

  • Jueves 14 (07:00 a 13:00 horas)
  • Viernes 15 (07:00 a 10:00 horas)

Retorno a la RM:

Domingo 17 (07:00 a 13:00 horas)

