¿Aplicará en Angostura? MOP anuncia “peaje a luca” en carreteras por fin de semana largo - Chilevisión

Esta decisión se adopta de cara al próximo 15 de agosto, feriado por la celebración de la Asunción de la Virgen, y donde se estima que más de 422 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana.

En este nuevo fin de semana largo que se aproxima las autoridades dieron a conocer una importante noticia: regresa el "peaje a luca".

Esta decisión se adopta de cara al próximo 15 de agosto, feriado por la celebración de la Asunción de la Virgen, y donde se estima que más de 422 mil vehículos saldrán de la región Metropolitana.

Según se prevee, habría dos flujos importantes de automóviles para salir de la capital. El primero sería el jueves 14 entre las 13:00 y las 23:00 horas. Mientras que el segundo se daría entre las 07:00 y las 15:00 horas del viernes 15.

En cambio, se estima que para el regreso la mayor concentración vehicular estaría entre el mediodía y las 23:00 horas del domingo 17.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ministerio de Obras Públicas anuncia "peaje a luca"

Para que los usuarios programen sus viajes y evitar grandes atochamientos, el MOP anunció el "peaje a luca" en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, más el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte.

Sin embargo, en esta oportunidad las autoridades decidieron no aplicar este beneficio en el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur.

Ruta 68:

Salida de la RM:

Jueves 14 (07:00 a 13:00 horas)

Viernes 15 (07:00 a 10:00 horas)

Retorno a la RM:

Domingo 17 (07:00 a 13:00 horas)

Ruta 5:

Salida de la RM:

Jueves 14 (07:00 a 13:00 horas)

Viernes 15 (07:00 a 10:00 horas)

Retorno a la RM:

Domingo 17 (07:00 a 13:00 horas)