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Anuncian cortes de luz en 9 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este miércoles 25 de marzo. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Independencia, Estación Central, Cerro Navia, Cerrillos, La Cisterna, San Ramón, San Miguel, Ñuñoa y Vitacura. 

Las 9 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este miércoles 25 de marzo

  • Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
  • Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17.00 horas.
  • Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Cerrillos: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.
  • La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • San Ramón: Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas.
  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
  • Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
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