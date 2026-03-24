Anuncian cortes de luz en 9 comunas de Santiago para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este miércoles 25 de marzo.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Independencia, Estación Central, Cerro Navia, Cerrillos, La Cisterna, San Ramón, San Miguel, Ñuñoa y Vitacura.
Las 9 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este miércoles 25 de marzo
- Independencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
- Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17.00 horas.
- Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Cerrillos: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.
- La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- San Ramón: Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas.
- San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
- Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.