Anuncian cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este martes 31 de marzo.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Huechuraba, Quilicura, Recoleta, Cerro Navia, Pudahuel, Maipú, La Florida y Vitacura.
Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este martes 31 de marzo
- Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Quilicura: Desde las 09:00 hasta las 12:30 horas.
- Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.
- Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Pudahuel: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
- Maipú: Desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Vitacura: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.