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Anuncian cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este martes 31 de marzo. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Huechuraba, Quilicura, Recoleta, Cerro Navia, Pudahuel, Maipú, La Florida y Vitacura. 

Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este martes 31 de marzo

  • Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Quilicura: Desde las 09:00 hasta las 12:30 horas.
  • Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.
  • Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Pudahuel: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
  • Maipú: Desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Vitacura: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
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