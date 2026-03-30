Anuncian cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este martes 31 de marzo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Huechuraba, Quilicura, Recoleta, Cerro Navia, Pudahuel, Maipú, La Florida y Vitacura.





Revisa las zonas afectadas por corte de luz para este martes 31 de marzo

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura: Desde las 09:00 hasta las 12:30 horas.

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Maipú: Desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.