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Anuncian cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este sábado 11 y domingo 12 de julio. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Independencia, Estación Central, Peñalolén, Las Condes, Santiago y Providencia. 

Revisa las comunas afectadas por corte de luz este fin de semana

Sábado 11 de julio

  • Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Estación Central: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
  • Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Domingo 12 de julio

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
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