Anuncian cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 7 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este sábado 11 y domingo 12 de julio.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Independencia, Estación Central, Peñalolén, Las Condes, Santiago y Providencia.
Revisa las comunas afectadas por corte de luz este fin de semana
Sábado 11 de julio
- Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Estación Central: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
- Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
Domingo 12 de julio
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.