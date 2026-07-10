Anuncian cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 7 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este sábado 11 y domingo 12 de julio.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Quilicura, Independencia, Estación Central, Peñalolén, Las Condes, Santiago y Providencia.





Revisa las comunas afectadas por corte de luz este fin de semana

Sábado 11 de julio

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Domingo 12 de julio

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.