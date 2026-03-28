Anuncian cortes de luz en 6 comunas de la Región Metropolitana para este fin de semana

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 6 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de marzo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Vitacura, Santiago, La Florida, La Cisterna, San Miguel y Ñuñoa.





Revisa las zonas afectadas por corte de luz este fin de semana

Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas del sábado 28 de marzo.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del sábado 28 de marzo.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del domingo 29 de marzo.

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del domingo 29 de marzo.

San Miguel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del domingo 29 de marzo.

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del domingo 29 de marzo.

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas del domingo 29 de marzo.