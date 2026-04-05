Anuncian cortes de luz en 4 comunas de Santiago para las próximas horas

Desde la empresa argumentaron que estas interrupciones se deben a trabajos programados y se prolongarán por más de seis horas en varios casos.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que cinco sectores de Santiago sufrirán corte de luz este lunes 6 de abril.

De acuerdo a lo informado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasiona a raíz de trabajos programados destinados a mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las cuatro comunas que sufrirán cortes de luz son: Vitacura, La Florida, La Granja y Maipú.





Anuncian corte de luz para cuatro comunas de la RM este lunes

Vitacura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Granja: desde las 9:30 hasta las 13:30 horas.

La Granja: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.