Anuncian cortes de luz en 13 comunas de Santiago para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 13 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este martes 24 de marzo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Renca, Recoleta, Independencia, Lo Prado, Pudahuel, Estación Central, Maipú, San Ramón, San Miguel, San Joaquín, Macul, Peñalolén y Vitacura.





Las 13 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este martes 24 de marzo

Renca: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 09:30 a 17:30 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 14.30 horas.

Estación Central: Desde las 11.30 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 18:30 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.